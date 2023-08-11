Москва, 11 августа, 2023, 14:52 — ИА Регнум. На следующей неделе в Центральной России ожидается тропическая жара, которая продержится только несколько дней. Об этом 11 августа рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Артем Геодакян/ТАСС

«Несмотря на предстоящие хмурые, тёплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, к 17 августа регион окажется под действием» солнечного и перегретого» азорского антициклона, и температура воздуха поднимается до +30… +33 °C, что выше нормальных значений для этого времени на десять градусов.

Тишковец уточнил, что такая аномально высокая для 17 августа температура будет близка к рекордным значениям 1954 года (+33,5 °C).

«Тем не менее, зной продержится всего пару дней, и к последующим выходным отступит», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Agence France-Presse написало, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. По информации программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, нынешний июль оказался на 0,33 градуса теплее 2019 года, когда был установлен рекорд по средней температуре на уровне 16,63 градуса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов Юга России ожидается дневная температура воздуха выше +40 °C. По его словам, этого стоило ожидать в Краснодарском крае, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Калмыкии и Ставропольском крае.