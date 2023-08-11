Москва, 11 августа, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Введённые против России санкции сохранятся до 2026 года, сообщается в проекте «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», опубликованном 11 августа Банком России.

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В докладе регулятор предложил три сценария — базовый и два альтернативных — сценарий усиления фрагментации и рисковый. Все три варианта составлены с учётом сохранения введённых в отношении России санкций.

Согласно базовому сценарию, мировая экономика продолжит развиваться в рамках сформировавшихся трендов и отсутствия новых шоков.

«При этом введённые в отношении российской экономики санкции сохранятся на всём прогнозном горизонте. Товары российского экспорта на мировом рынке продолжат продаваться с дисконтом», — сообщили авторы доклада.

Усиление фрагментации (второй сценарий) предполагает дальнейшее усиление процесса разделения стран на блоки. В этом случае санкционное давление на российскую экономику может увеличиться.

Разделение на региональные блоки негативно скажется на мировой торговле. Темпы роста экономики РФ будут, по сравнению с базовым сценарием, ниже в 2024–2025 годах.

Это скажется на инфляционных показателях: сокращение импорта из‑за увеличения санкционного давления и ограничения внутреннего производ­ства (из‑за нехватки импортных ком­плектующих) усилит разрыв между спросом и предложени­ем.

В результате вырастет инфляция, поэтому ЦБ РФ придётся в 2024–2025 годах проводить кредитно-денежную политику, более жёсткую по сравнению с вариантом базового сценария.

Рисковый (третий) сценарий предполагает сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах. Это заставит банки стран ужесточать денежно-кредитную политику. Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007–2008 годов.

«Для российской экономики возможно дальнейшее усиление санкционного давления. На фоне рецессии в крупнейших экономиках мировой спрос упадет. Цены на нефть существенно снизятся», — заявили авторы доклада.

В рамках рискового сценария российская экономика перейдёт к восстановительному росту в 2,0–3,0% только в 2026 году, а её возвращение к сбалансированному росту произойдет за пределами прогнозного периода.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля президент Владимир Путин заявил, что введённые против России санкции, в том числе из-за начала СВО на Украине, негативно отразились не на её экономике — они усилили мировые проблемы в энергетике и продовольствии.

Президент добавил, что Запад пытается обвинять во всём Россию, пользуясь СВО как предлогом. Но проблемы на мировых рынках энергетики и продовольствия — результат санкций Запада.