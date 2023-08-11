Минск, 11 августа, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Оздоровление детей из республик Донбасса на территории Белоруссии продолжится, эти поездки профинансируют за счёт союзного бюджета Белоруссии и России. Об этом 11 августа заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе посещения аэропорта в Минске.

По словам Лукашенко, которые привело агентство БелТА, Россия и Белоруссия планировали и будут в дальнейшем планировать оздоровление и поддержку детей Донбасса.

«Дети ни в чем не виноваты. И мы договорились с [президентом России Владимиром] Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета. Мы это делали и будем делать, не глядя ни на какие упреки», — сказал он.

Белорусский лидер также рекомендовал недоброжелателям России и Белоруссии решить проблему вывоза с Украины детей в западные страны в качестве доноров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко рассказал, что в ходе телефонного разговора с Путиным они обсудили вопросы проведения Игр стран БРИКС. Также белорусский лидер указал на важность Игр стран СНГ, начавшихся в Минске 4 августа. По его мнению, эти состязания также нацелены на будущее.