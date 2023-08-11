Москва, 11 августа, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Один из сценариев развития глобальной экономики на ближайшие три года, разработанный специалистами Центробанка России, допускает развитие нового финансового кризиса, сопоставимого с тем, что произошёл в 2008 году. Документ опубликовали 11 августа сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Специалисты разработали «базовый» сценарий, при котором в мировой экономике не будет новых шоков, а также альтернативный «рисковый», предполагающий, что центробанки развитых стран при сохранении инфляционного давления будут повышать процентные ставки, что ухудшит положение финансовых организаций.

«Реализация процентного риска для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов. Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007–2008 годов», — говорится в документе.

В ЦБ также ожидают рост фрагментации в мировой экономике, что в случае реализации «рискового» сценария усилит негативные последствия кризиса. Это также повлияет на российскую экономику, так как упадёт спрос на нефть, и она подешевеет.

При таком негативном сценарии Центробанк ожидает роста инфляции в России в 2024 году до 11-13% из-за ослабления рубля. В этом случае регулятору придётся повысить ключевую ставку до 12,5–13,5% годовых.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин не исключил, что в сентябре регулятор поднимет ставку рефинансирования. Он отметил, что перед ЦБ стоит задача стабилизировать инфляцию на уровне 4%, и пока не видно признаков, что инфляция сохранится на этом уровне при действующих условиях.

В июле Центробанк спрогнозировал, что в третьем квартале 2023 года инфляция в России будет на уровне 5%. В ЦБ отметили, что этот показатель начал расти во втором квартале, хотя ещё не превысил отметку 4%.

21 июля российский финансовый регулятор повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых.