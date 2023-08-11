Париж, 11 августа, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Бывший депутат Европарламента и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что передислокация войск Польши к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну. Об этом он написал 11 августа в соцсети X (ранее Twitter).

Sgt. Trenton Lowery/Global Look Press

«Польша заявила о размещении 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией. Это сумасшествие. Безумцы хотят третьей мировой войны, их надо остановить», — призвал он.

Филиппо отметил, что в случае начала Польшей военных действий странам НАТО и ЕС не останется ничего, кроме как следовать за ней.

Так, министерство национальной обороны Польши 1 августа сообщило, что увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за «нарушения воздушного пространства» вертолётами республики. В связи с этим в МИД Польши вызвали поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского. В минобороны Белоруссии заявили, что нарушения границы Польши белорусскими вертолётами не было, а все обвинения в этом надуманы и сделаны, чтобы оправдать наращивание сил у белорусской границы.

После этого глава минобороны страны Мариуш Блащак поручил увеличить численность военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолёты. Позднее замглавы польского генштаба генерал Марек Соколовский уточнил, что вертолёты готовы открыть огонь на границе с Белоруссией, если возникнет «опасная ситуация». Однако вскоре в процессе боевых вылетов один из вертолётов, патрулировавший границу, потерял взрыватель одной из ракет. Польские военные отметили, что он якобы не представляет опасности. В тот же день Блащак заявил, что Польша планирует разместить на границе с Белоруссией 10 тыс. военнослужащих.