Красногорск, 11 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Власти Московской области выделят по 2 млн рублей семьям погибших при взрыве на территории склада пиротехники рядом с Загорским оптико-механическим заводом в Сергиевом Посаде. Об этом 11 августа сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Валерия Кузнецова/ТАСС

«Есть решение о специальных региональных выплатах — 2 миллиона рублей — семьям погибших», — написал он.

Воробьев также сообщил, что тяжело раненым, попавшим в реанимацию выплатят по 500 тыс. рублей, получившим переломы — по 300 тыс. рублей, а тем, у кого лёгкие травмы — по 100 тыс. рублей.

Губернатор заявил о необходимости восстановить дома и инфраструктуру в городе. Всего пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Воробьёв пообещал, что специальные бригады заменят окна и двери, повреждённые взрывом.

Также при взрыве пострадали 184 автомобиля. Для компенсации ущерба владельцам нужно будет подать заявление в администрацию, получить направление на оценку повреждений, а потом обращаться за деньгами в муниципалитет.

Кроме того, от взрыва пострадали две школы и колледж. Воробьёв подчеркнул, что их восстановят к 1 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. По данным администрации городского округа, за медицинской помощью обратились 84 пострадавших. Одна женщина умерла в реанимации.

Следователи задержали и допросили технического директора компании «Пиро-Росс», складе которой прогремел взрыв, Сергея Чанкаева. В связи со взрывом возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Дело находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

От взрыва на территории завода образовались завалы. 11 августа сообщили, что спасатели завершили основную часть их разбора. В этот же день стало известно, что четырёх человек, которые числились пропавшими без вести, нашли живыми. Судьба ещё восьми человек пока остаётся неизвестной.