Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников
Москва, 11 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Запорожье. Об этом в ходе брифинга 11 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников», —сказал Конашенков.
Потери противника на запорожском направлении составили до 60 украинских военных, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
Конашенков добавил, что на херсонском направлении потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили до 20 военных. Также ВС России уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика» и два пикапа.
Как сообщало ИА Регнум, 22 июля российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Черниговской области. В Минобороны тогда также сообщили, что на донецком направлении российские военные уничтожили за сутки два полевых лагеря иностранных наёмников.