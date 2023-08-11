Москва, 11 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Запорожье. Об этом в ходе брифинга 11 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников», —сказал Конашенков.

Потери противника на запорожском направлении составили до 60 украинских военных, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Конашенков добавил, что на херсонском направлении потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили до 20 военных. Также ВС России уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика» и два пикапа.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Черниговской области. В Минобороны тогда также сообщили, что на донецком направлении российские военные уничтожили за сутки два полевых лагеря иностранных наёмников.