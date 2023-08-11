Москва, 11 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Российские военные за последние сутки уничтожили четыре склада боеприпасов бригад ВСУ в Запорожской и Харьковской областях, и также в ДНР. Об этом 11 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские войска поразили в районе временно оккупированного ВСУ города Запорожье пункт временной дислокации иностранных наёмников.

«Кроме того, в районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили три склада боеприпасов бригад украинских военных. Военный уточнил, что уничтоженные объекты находились у Запорожья, а также у Чернещины и Нескучного в Харьковской области.

До этого российские войска уничтожили склады боеприпасов в Сумской и Харьковской областях. В ходе ударов были ликвидированы склады 17-й бригады территориальной обороны, а также 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ.