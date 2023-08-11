Москва, 11 августа, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытку разведки боем ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом 11 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Старомайорское ДНР», — заявил военный.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что российские войска отразили три атаки штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Никольское и Урожайное в Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа российские военные аналогичным образом сорвали разведку боем ВСУ на южнодонецком направлении. Как сообщил Конашенков, украинские войска пытались провести её у села Приютное Запорожской области. Помимо этого, российские бойцы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы возле села Урожайное на том же направлении.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что контрнаступление ВСУ проходит медленно из-за главной проблемы — сильных оборонительных позиций российских войск. Он также пожаловался, что из-за обороны российской армии украинским военным тяжело идти вперёд.