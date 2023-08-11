Минск, 11 августа, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили проведение Игр стран БРИКС. Об этом 11 августа сообщил белорусский лидер, выступая перед в минском аэропорту.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил — он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС», — сказал Лукашенко.

Он также отметил важность Игр стран СНГ, которые стартовали 4 августа в Минске. Белорусский президент заявил, что эти спортивные игры нацелены на будущее. Лукашенко также уверен, что Белоруссия рано или поздно вернётся в международный спорт, а на санкции он посоветовал не обращать внимание.

Как ранее сообщил министр спорта России Олег Матыцин, международные спортивные игры с участием спортсменов из стран БРИКС проведут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Он отметил, что это не будет альтернативой Олимпиаде. На соревнованиях также не будет ограничений по странам, из которых могут приезжать спортсмены для участия.

Кроме того, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы. Матыцин сообщил, что на них в том числе планируют пригласить спортсменов с Украины.