Москва, 11 августа, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Кадры момента взрыва беспилотника в Москве оказались в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

На видеозаписи виден момент взрыва беспилотника и столб густого дыма.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в районе Карамышевской набережной уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет.

Позже Минобороны раскрыло детали уничтожения украинского дрона в Москве. В ведомстве сообщили о пресечении попытки Киева осуществить террористическую атаку беспилотников по объекту на территории Москвы. Беспилотник удалось подавить средствами РЭБ. Дрон потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.