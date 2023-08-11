Киев, 11 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что контрнаступление ВСУ проходит медленно и назвал его главной проблемой сильные оборонительные позиции российских войск. Он заявил об этом 11 августа в интервью испанской газете Mundo.

Lev Radin/Global Look Press Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Контрнаступление продвигается медленно, но неустанно. Самая большая проблема — сильные оборонительные позиции, возведённые русскими за последний год», — сказал он в ответ на вопрос об отсутствии военных успехов у украинской армии.

Кулеба также пожаловался на то, что из-за обороны российской армии украинским военным тяжело идти вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа разведка Великобритании заявила, что контрнаступлению украинской армии на запорожском и южнодонецком направлениях помешали сорняки и кустарники, выросшие на местах боёв. В докладе утверждалось, что эта растительность помогает российским бойцам маскироваться и мешает ВСУ обезвреживать минные поля.

Позднее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинская армия продолжает безуспешные попытки атак на российские оборонительные позиции на краснолиманском направлении. По словам эксперта, командование ВСУ, не добившись желаемого результата на одном участке, перенаправляет свои усилия на другой.

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному урегулированию конфликта, чего по-настоящему ожидают жители этой страны, но этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. Также он назвал контрнаступление ВСУ «мясокомбинатом», который безостановочно отправляет на убой тысячи людей.