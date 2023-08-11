Кемерово, 11 августа, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В Кузбассе впервые на территории России нашли окаменелости хищного динозавра мелового периода теропода. Об этом 11 августа сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев Фрагмент скелета динозавра теропода, обнаруженного на Шестаковском палеонтологическом комплексе

Он уточнил, что фрагмент скелета обнаружил экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе.

«Новое открытие кузбасских ученых — настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация», — написал Цивилёв в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что власти активно поддерживают исследования, специалисты имеют возможности для проведения раскопок и изучения живших 125 млн лет назад динозавров. По словам Цивилёва, в дальнейшем исследовать находку будут ведущие российские палеонтологи. По предварительной оценке, динозавр был примерно метр высотой и около двух метров в длину. На настоящий момент определено, что он с большой вероятностью принадлежал семейству дромеозавридов.

Как сообщало ИА Регнум, в месте находки останков теропода в конце июня проводили второй научно-популярный фестиваль «Динотерра». Тогда Цивилёв отметил, что уже второй год мероприятие является одним из самых популярных событий в Кемеровской области. По его словам, организаторы объединили научную составляющую и туристический потенциал территории.

Также в декабре 2022 года учёные из Китая обнаружили останки динозавров юрского периода. Специалисты Института палеонтологии позвоночных животных и палеоантропологии Академии наук Китая за последние два года находили окаменелые фрагменты древних рептилий в девяти локациях на территории юго-западной провинции Юньнань. Ученые установили, что все находки относятся к юрскому периоду.