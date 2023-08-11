Москва, 11 августа, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Почти 15 тыс. пользователей цифровой платформы МСП. РФ из всех регионов России воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей. Наиболее востребованным стал сервис «Выбор налогового режима», к которому обратились более 10 тыс. раз.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

Всего сервисы «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы», «Выбор налогового режима» и «Получение электронной подписи» получили свыше 19 тыс. запросов. Самыми активными оказались пользователи из Москвы, Московской области и Республики Татарстан. В топ-10 регионов по этому показателю также вошли предприниматели из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской, Ростовской, Челябинской областей и Красноярского края.

«Запуск собственного бизнеса — важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП. РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что практика также показывает: многие действующие предприниматели не знают о том, что у них неверно определен налоговый режим, и деятельность компании по документам расходится с реальной.

Сервисы для начинающих предпринимателей позволяют пользователям получать поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией бизнеса и его дальнейшим ведением.

Цифровая платформа МСП. РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. В настоящее время на МСП. РФ доступно более 22 сервисов и свыше 4500 государственных, в первую очередь региональных мер поддержки бизнеса. Создание и развитие цифровой платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.