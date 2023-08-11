Москва, 11 августа, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Обучение в ведущих высших учебных заведениях России на предстоящий учебный год в среднем подорожало на 12%. Об этом говорится в опубликованной 11 августа статье газеты «Ведомости».

Валерий Шарифулин/ТАС

Авторы материала прогнозировали изменение стоимости обучения в вузах, которые входят в топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX. Они рассмотрели наиболее популярные направления подготовки, такие как экономика, менеджмент, журналистика, программирование, юриспруденция, лингвистика. Больше всего цены выросли в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ.

В МИФИ обучение по ряду программ стало дороже на 18-22%, отметили в издании. К примеру, за прохождение специальностей «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» в этом году придётся заплатить 340 000 руб., а в прошлом это стоило 286 000 руб. В том же вузе «прикладная математика» подорожала с 256 000 до 310 000 руб., а «физика» — с 287 000 до 350 600 руб. за год.

В РАНХиГС больше остальных подорожали программы «управление бизнесом» и «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» — с 410 000 до 460 000 руб. Подорожание на разных специальностях составило 9-12%.

В СПбГУ обучение подорожало от 5 до 11% в зависимости от выбранной абитуриентом специальности. «Программная инженерия» стоит 335 000 руб., «информационные системы и технологии» –251 000 руб., «экономика» 321 000 руб., «юриспруденция» 397 000 руб.

Подорожание обучения в ВШЭ сильно зависит от направлений. Стоимость «менеджмента» выросла на 18% до 770 000 руб., «прикладной математики и информатики» — на 8% до 730 000 руб., «рекламы и связи с общественностью» — на 4% до 730 000 руб. В то же время по многим специальностям цены остались без изменений.

Как сообщало ИА Регнум, в Южно-Сахалинске стартовало строительство первой очереди кампуса Сахалинского государственного университета СахалинTech. Проектом предусмотрено возведение зданий общей площадью 88,8 кв. м. Вместимость кампуса — 2,4 тыс. человек. Его планируют завершить до конца 2026 года.

Сеть современных кампусов в вузах России начали строить по распоряжению президента Владимира Путина. Планируется до 2030 года возвести 25 таких объектов.