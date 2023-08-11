Донецк, 11 августа, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Украинские войска продолжают безуспешные попытки закрепиться в Урожайном (ДНР). Об этом 11 августа рассказал врио главы республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, которые привёл ТАСС, в какой-то момент ВСУ смогли зайти на окраины населённого пункта и стали там закрепляться, однако российские артиллерия и авиация уничтожили украинские войска, техника которых так и осталась Урожайном.

«Попытки продолжаются, но на данном этапе противнику не удалось войти и закрепиться в данном населённом пункте», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа Пушилин рассказал, что ВСУ смогли зайти в северную часть Урожайного, однако отступили оттуда с потерями после удара российских авиации и артиллерии. По его словам, украинских военных выбил на ранее занимаемые позиции.

До этого начальник пресс-центра «Восточной» группировки войск Олег Чехов рассказал, что российская армия успешно отразила несколько попыток ВСУ провести наступление в направлении Урожайного.