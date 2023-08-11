Москва, 11 августа, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В Москве началась церемония прощания с переводчиком и радиоведущим Леонидом Володарским. Она проходит 10 августа в ЦКБ №1 Управления делами президента.

ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов Переводчик Леонид Володарский

Проститься с легендарным переводчиком с одним из самых запоминающихся голосов пришли родственники, коллеги и деятели искусства.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Володарского стало известно 8 августа. Его супруга рассказала, что он скончался после продолжительной болезни. Позднее назвали причину смерти — сепсис и разрыв сосудов головного мозга. Падчерица переводчика Александра рассказала, что в больницу Володарского доставили в пятницу, 4 августа, с подозрением на воспаление лёгких. Диагноз не подтвердился, он находился в нормальном состоянии и разговаривал. Но уже в воскресенье родственникам сказали, что состояние стало критическим и Володарский находится в реанимации. Александра поделилась, что почти весь день семья была рядом с ним, но к вечеру 6 августа Леонид Вениаминович уже ни на что не реагировал.

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза, в 1968 году начал переводить кино. Наибольшую известность и популярность получил как синхронный переводчик многих зарубежных фильмов, появившихся в стране в 1980–1990-х годах. Множество зрителей именно с помощью Володарского и его неповторимого голоса открыли для западное кино. Володарский также одним из первых перевёл на русский язык произведения Стивена Кинга.