Шебекино, Белгородская область, 11 августа, 2023, 12:09 — ИА Регнум. При миномётном обстреле Белгородской области 10 августа пострадал житель Шебекино, сообщил 11 августа глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Александр Рюмин/ТАСС

«В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один миномётный снаряд. Есть один пострадавший: мужчина получил лёгкое осколочное ранение», — сообщил Гладков. Пострадавшему оказали необходимую помощь.

Кроме того, в Шебекино ВСУ обстреляли из миномёта хутор Панков (четыре прилёта) и село Муром (семь прилётов). В этих населенных пунктах никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Гладкова, 10 августа в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа.

Днём ранее, 9 августа, губернатор сообщил о гибели одного и ранениях четырёх жителей Грайворонского городского округа при обстреле со стороны ВСУ. Мужчина погиб, получив осколочные ранения. Пять снарядов, выпущенных ВСУ, разорвались в центре посёлка Горьковский возле школы.