Санкт-Петербург, 11 августа, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге у стрелки Васильевского острова столкнулись два судна, сообщила 11 августа Северо-Западная транспортная прокуратура.

Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

«По предварительным данным, 10 августа 2023 года теплоход «Москва-85», следуя со стороны стрелки Васильевского острова под Биржевой мост, столкнулся с теплоходом «Роб Рой», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения двух теплоходов у стрелки Васильевского острова.

Как сообщало ИА Регнум, в июне два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области. Инцидент произошёл возле посёлка Алексеевск в Киренском районе. На реке столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту в посёлке Алексеевск, и танкер ТР-900 «Ерофей Хабаров», перевозивший 832 тонны бензина.