Москва, 11 августа, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Российская экономика адаптировалась к вызовам и демонстрирует устойчивый рост, сообщил 11 августа премьер-министр Михаил Мишустин, открывая совещание по экономическим вопросам.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам в Доме правительства РФ

«Она адаптировалась к текущим вызовам, показывает достаточно устойчивый рост», — сказал Мишустин.

Он добавил, что рост, благодаря ранее принятым решениям и оперативным действиям, опирается на внутренний спрос. Мишустин привёл в пример оценки Минэкономразвития, согласно которым ВВП страны увеличился на 1,5%, а во втором квартале 2023 года — уже на 4,6%.

Глава кабмина также призвал правительство делать всё необходимое для обеспечения финансовой и бюджетной стабильности, принимая во внимание оборонные и социальные задачи.

Как сообщало ИА Регнум, в августе министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России по итогам текущего года покажет рост по меньшей мере на 2%. В апреле министр отметил, что в сентябре 2022 года был составлен прогноз о снижении ВВП в 2023 году на 0,8%, но новый прогноз предполагает рост на 1,2% с ускорением до 3% к 2026 году. В основном это произойдёт за счёт восстановления потребительского спроса.

В середине июня на Петербургском международном экономическом форуме Решетников сообщил, что темпы роста, вероятно, превысят прогноз в 1,2%. Президент России Владимир Путин в июле также подтвердил прогноз роста ВВП страны в 2023 году на уровне выше 2%, но отметил, что существуют риски роста инфляции.