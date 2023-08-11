Челябинск, 11 августа, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Челябинске школьница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище, сообщил 11 августа «КП-Челябинск».

Иван Шилов ИА REGNUM

Ученица третьего класса из деревни Касарги в Челябинской области обвинила 33-летнего учителя русского языка и литературы в том, что он посадил её в машину, увёз на кладбище и надругался. Следователям восьмилетняя девочка рассказала, что неизвестный ей мужчина пригласил в машину, угрожая ножом.

Позже жители деревни рассказали, что девочка шла из магазина домой по дороге. К неё подъехала машина, и девочку затащили туда. Около кладбища водитель кого-то испугался и оставил девочку.

Сам учитель отрицает все обвинения. По его словам, в тот день он приехал за грибами в лес и просто решил помочь заблудившейся девочке.

Возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в мае врача детской больницы в Якутии задержали за изнасилование девятилетней девочки. Бабушка вызвала внучке врача на дом. После осмотра вместо госпитализации врач отвёз ребёнка к себе домой и там изнасиловал. После он убедил девочку не рассказывать о случившемся взрослым, пригрозив ей наказанием.