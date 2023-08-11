Москва, 11 августа, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он указал, что в результате работы ПВО дрон был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет.

Иван Шилов ИА Регнум

«Экстренные службы работают на месте», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

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Ранее утром очевидцы сообщили о хлопке раздавшемся на северо-западе Москвы. На опубликованных в Сети кадрах видно облако дыма. Инцидент произошёл в районе больницы №67 на улице Саляма Адиля.

10 августа Сергей Собянин также сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два ударных беспилотника, летящих в сторону Москвы. В Минобороны тогда уточнили, что в ночь на 10 августа средства ПВО пресекли попытки террористических атак ВСУ дронами на Москву и Севастополь. Один из украинских беспилотников удалось сбить над Малоярославским районом Калужской области, ещё один уничтожили над территорией Одинцовского района Подмосковья.