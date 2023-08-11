Москва, 11 августа, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Лада Дэнс 11 августа обратилась к своим поклонникам — впервые после дорожной аварии, в которую она попала 5 августа и сильно пострадала. Обращение она выложила в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Артем Геодакян/ТАСС

«Мне сейчас пока морально сложно быть активной в сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения всё делается на максимальном уровне», — заявила Лада Дэнс.

Она добавила, что официальную информацию предоставит несколько позднее, и призвала не доверять всему, что о её ситуации сейчас появляется в интернете.

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