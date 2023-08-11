Москва, 11 августа, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Московский международный аэропорт Внуково, в котором ранее ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов, возобновил работу в штатном режиме. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Михаил Метцель/ТАСС

«С 10:50 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», — привело слова представителя пресс-службы ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее воздушное пространство над аэропортом Внуково временно закрыли. Предварительной причиной в экстренных службах назвали беспилотник.

До этого представитель Внуково рассказал, что в ночь на 10 августа были введены ограничения на вылет и посадку рейсов. По его словам, по независящим от аэропорта причинам ряд самолётов был перенаправлен в другие московские аэропорты.