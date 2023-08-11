Симферополь, 11 августа, 2023, 11:07 — ИА Регнум. В Крыму утилизируют боеприпасы. Об этом жителей полуострова предупредил советник главы Крыма Сергея Аксёнова Олег Крючков.

Владимир Гердо/ТАСС

Он уточнил, что утилизацию будут проводить 11 августа в населённых пунктах Ленинского района.

«В Ленинском районе, село Семисотка — с 10:00 до 18:00 мск, в Симферопольском районе, село Украинка — с 10:00 до 14:00 мск, а также в посёлке городского типа Октябрьском — с 13:00 до 15:00 мск, городе Старый Крым — с 11:00 до 13:00 мск будет происходить утилизация боеприпасов», ― написал он в Telegram-канале.

Власти попросили жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Аналогичные мероприятия проводились на территории региона 9 августа. В связи с этим крымчане могли слышать громкие звуки.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Крыму мужчина подорвался на взрывоопасном устройстве. Несчастный случай произошёл в городе Алуште. Погибший ― 45-летний Андрей Дюдин.

Взрыв со стороны берега местные жители услышали вечером 23 апреля и немедленно сообщили о происшествии. Прибывшие на место оперативники обнаружили тело погибшего мужчины. Предположительно, взрыв мог быть вызван морской миной или же иным взрывоопасным предметом подобного типа.

В июле из-за атаки украинского беспилотника взрывы боеприпасов произошли на складе в Крыму. Население в радиусе 5 км от места ЧП эвакуировали. Чтобы минимизировать риски, на Крымской железной дороге приостановили движение поездов.