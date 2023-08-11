Берлин, 11 августа, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц пообещал бороться с «врагами демократии» и защищать открытое и свободное общество, которое он считает движущей силой мира и процветания страны. Он заявил об этом 11 августа в ходе мероприятия в мэрии города Эрфурт, его слова привело агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе мероприятия один из местных жителей спросил Шольца о росте популярности в Германии политических сил крайне правых взглядов и его планах по противоборству им.

Канцлер в ответ указал, что некоторые партии пытаются использовать страхи простых людей, чем вбивают клин в общество, пытаясь ослабить Евросоюз.

«Я бы не сказал, что демократия подрывается, но определённо у неё есть враги. Мы не сможем не сказать, что мы защищаем демократию и свободу, которых мы добились», — сказал он.

Шольц добавил, что составляющими свободы и демократии являются «защита друг друга» и отсутствие боязни высказывать свое мнение.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» выступила за контролируемый роспуск Евросоюза и предложила создать в Европе экономическое сообщество по интересам и союз европейских наций.