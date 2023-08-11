Сергиев Посад, Московская область, 11 августа, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Количество людей, пострадавших при взрыве на складе в Сергиевом Посаде 9 августа, достигло 84-х, сообщил 11 августа Telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что на месте взрыва спасатели завершили основной разбор завалов, и подразделения МЧС по Московской области уехали. Кирпич и металлоконструкции будут разбирать местные специалисты.

На месте ЧП ведёт работу Следственный комитет. В результате взрыва погибла женщина, напомнила администрация. На данный момент судьба восьми человек остаётся неизвестной.

«Всего за помощью к врачам обратилось 84 человека. Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи», — сообщил канал.

Оставшихся в больнице накануне, 10 августа, навестили глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов, прокурор города Александр Дроняев и наместник Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа на складе, арендованном компанией «Пиро-Росс» у Загорского оптико-механического завода, прогремел мощный взрыв, загорелся ангар, где хранилась пиротехника. Взрыв сопровождался серьёзными разрушениями: в городе пострадали более 110 строений, включая школы.

На месте взрыва образовались завалы. Одна женщина погибла в результате ЧП. СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержали технического директора «Пиро-Росса».

11 августа на месте взрыва нашли живыми четырёх человек, считавшихся пропавшими без вести.