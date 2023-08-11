Сергиев Посад, Московская область, 11 августа, 2023, 10:46 — ИА Регнум. В подмосковном Сергиевом Посаде, где на складе пиротехники произошёл мощный взрыв, найдены четыре человека, которые ранее числились пропавшими без вести. Об этом 11 августа в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

МЧС России/ТАСС

В администрации напомнили, что в первые часы после ЧП поступили 12 заявлений от родственников.

«Две семьи впоследствии отозвали обращения: родственники нашлись, их не было на месте трагедии, один человек числился в списке дважды ― он недавно сменил фамилию, один был найден живым в тот же день», ― говорится в сообщении в Telegram-канале

Судьба ещё восьми пока остаётся неизвестной.

Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв прогремел на складе в Сергиевом Посаде 9 августа. Следователи задержали и провели допрос технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Следственные органы также возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ход расследования контролирует центральный аппарат Следственного комитета.

По данным на вечер 10 августа количество пострадавших в результате взрыва возросло до 80 человек. Амбулаторную помощь оказали 56 пострадавшим, восемь человек выписали из стационара после оказания необходимой помощи, ещё 15 человек находятся в медучреждениях под наблюдением врачей. Одна женщина умерла в реанимации.

В СК сообщили, что проверяют информацию о ещё трёх лицах, пропавших без вести.

При взрыве повреждения получили 111 зданий. В основном пострадали жилые дома. Также получили повреждения школы, колледж и спорткомплекс.

Сотрудники МЧС уже завершили разбор завалов на месте взрыва.