Район Внуково, Москва, 11 августа, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Московский международный аэропорт Внуково ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщили 11 августа в пресс-службе воздушной гавани.

Михаил Метцель/ТАСС

«По не зависящим от аэропорта причинам во «Внуково» с 9:40 мск были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — процитировали пресс-службу «Известия».

Часть рейсов перенаправили в другие московские аэропорты, уточнили в пресс-службе Внуково.

Ранее в экстренных службах сообщили, что воздушное пространство над Внуково временно закрыли. Предварительной причиной назвали беспилотник.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Внуково рассказал о введении аэропортом в ночь на 10 августа ограничений на вылет и посадку рейсов.

Представитель воздушной гавани сослался на независящие от аэропорта причины и пояснил, что ряд самолётов перенаправили в другие аэропорты Москвы.

Те же ограничения ввели в другие временные интервалы международные аэропорты Шереметьево и Домодедово.