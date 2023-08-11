Вашингтон, 11 августа, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Проводимые войсками Белоруссии на границе с Литвой и Польшей учения могут быть опасным предзнаменованием для Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 10 августа написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19Fortyfive.

Sputnik/РИА Новости

«Близкий союзник России Белоруссия начала в понедельник военные учения недалеко от границы с членами НАТО Польшей и Литвой, что еще больше усилило и без того сильную напряжённость», — отметил он.

Эксперт уточнил, что на это власти Польши и Литвы объявили о переброске дополнительных войск на границу.

Он отметил, что белорусские манёвры проводятся в непосредственной близости от Сувалкского коридора — узкого 70-километрового участка, который фактически проходит вдоль литовско-польской границы и является «ахиллесовой пятой НАТО», так как через него Россия может отрезать страны Прибалтики.

По словам обозревателя, факт проведения Белоруссией учений именно в этом районе в непосредственной близости от границ с НАТО можно рассматривать как «опасное предзнаменование» для альянса.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа минобороны Польши объявило об увеличении численности военных на границе. Затем замглавы Генштаба польской армии генерал Марек Соколовский заявил, что вертолёты ВВС Польши готовы открыть огонь на границе с Белоруссией в случае возникновения «опасной ситуации».

До этого польский МИД заявил, что два белорусских вертолёта якобы вторглись в воздушное пространство страны, и вызвал поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского.

В Минске в ответ на это заявили, что вертолёты Ми-24 и Ми-8 не нарушали польскую границу, а власти Польши такими заявлениями пытаются в очередной раз оправдать наращивание сил и средств возле границ двух государств.

В свою очередь, в Кремле 4 августа прокомментировали ситуацию на польско-белорусской границе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что нагнетание напряжённости вокруг ситуации у границы с Белоруссией свойственно Варшаве и эта линия не нова.