Киев, 11 августа, 2023, 10:16 — ИА Регнум. На территории Киева прогремело несколько взрывов. Об этом 11 августа сообщило агентство «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.

Ранее на всей украинской территории был объявлен режим воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили, что во временно оккупированном киевскими властями городе Запорожье также прогремели взрывы. Они не привели каких-либо подробностей.

До этого российские войска уничтожили в районе города Запорожье склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также были поражены ангары с авиатехникой.