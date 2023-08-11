Сергиев Посад, Московская область, 11 августа, 2023, 10:04 — ИА Регнум. На месте взрыва, который произошёл на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде, сотрудники МЧС завершили разбор завалов. Об этом 11 августа сообщили администрации городского округа.

МЧС России/ТАСС

«Основной разбор завалов на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершен, областные подразделения МЧС покинули площадку», — сообщили в пресс-службе администрации.

Кроме того, установили местонахождение четырёх человек, которые значились в списке пропавших без вести. Судьбу ещё восьми человек сейчас выясняют.

Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв прогремел на складе в Сергиевом Посаде 9 августа. Следователи задержали и провели допрос технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. СК также возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.

По данным на вечер 10 августа количество пострадавших в результате взрыва возросло до 80 человек. Амбулаторную помощь оказали 56 пострадавшим, восемь человек выписали из стационара после оказания необходимой помощи, ещё 15 человек находятся в медучреждениях под наблюдением врачей. Одна женщина умерла в реанимации.

В СК сообщили, что проверяют информацию о ещё трёх лицах, пропавших без вести. Судьба 12 человек оставалась неизвестной.

При взрыве повреждения получили 111 зданий. В основном пострадали жилые дома. Также получили повреждения школы, колледж и спорткомплекс.