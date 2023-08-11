Минусинский район, Красноярский край, 11 августа, 2023, 09:49 — ИА Регнум. В одно из детских лагерей на юге Красноярского края между подростками произошёл конфликт, закончившийся дракой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Инцидент произошёл ночью 7 августа. Сообщения об избиении 13-летней девочки появились в местных СМИ. Как заявила мать пострадавшей, подростки в лагере активно травили девочку, а после устроили с ней драку. По её словам, девочка звонила и писала ночью, умоляя её забрать с отдыха. Родители так и поступили, а врачи зафиксировали у ребёнка побои.

Женщина также рассказала, что ей не удалось связаться с вожатыми, поэтому обратилась к директору учреждения.

«При повторном разговоре с директором я сказала, что требую, чтобы эту девочку, которая нанесла побои, отправили домой, на что получаю ответ: «Без вас разберёмся», — добавила мать потерпевшей в беседе с NGS24. RU.

После поступившего в полицию сообщения о ЧП на место выехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские опросили участников конфликта, очевидцев, вожатых отряда, администрацию лагеря.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято соответствующее решение. В полиции добавили, что представителя 13-летней пострадавшей направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, в Камчатском крае следователи проводят проверку информации о причинении побоев и издевательствах в отношении несовершеннолетнего ребёнка на территории детского оздоровительного лагеря «Металлист».

Также проверку проводит Елизовская городская прокуратура, которая в том числе оценит соблюдение руководством учреждения требований законодательства об организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

Инцидент произошёл в начала августа. Предварительно установлено, что шестеро подростков веселились и играли в комнате отдыха для мальчиков. Одного из них, 15-летнего мальчика, 27-летний тренер связал верёвкой. Представителю прокуратуры мужчина пояснил, что сделал это ради шутки. После произошедшего инструктора по физической уволили в связи с нарушением трудовой дисциплины.