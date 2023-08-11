Москва, 11 августа, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Главная задача Запада — дестабилизация всего пространства Евразии. Об этом 11 августа заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства», — сказал он в интервью РИА Новости.

Глава департамента подчеркнул, что при этом западные страны не скрывают заинтересованность в том, чтобы подчинить сырьевые и производственные ресурсы Центральной Азии только для собственных внешнеэкономических интересов.

Дипломат уточнил, что в этих условиях МИД России стремится продолжать тесную совместную работу с партнёрами по повышению устойчивости национальных экономик с помощью комплексного взаимодействия и координации усилий, в первую очередь в области импортозамещения и укрепления технологического суверенитета.

В начале июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз намерен вести диалог со странами Центральной Азии в вопросе соблюдения западных антироссийских санкций. Он добавил, что при этом ЕС не собирается принимать меры против тех, кто способствует их обходу, надеясь дипломатическим путём убедить их не поддерживать Москву.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обещания западных государств о предоставлении гарантий безопасности Украине — пустые отговорки. По её словам, такого рода обещаний Киеву становится всё больше.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сравнил нынешние действия властей Украины с действиями властей Грузии в 2008 году. 8 августа дипломат заявил, что ошибка Киева состоит в наивном расчёте на постоянную помощь Запада после опосредованной войны НАТО с Россией до последнего украинца.