Москва, 11 августа, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Иностранные компании, ведущие свою деятельность в России, могут рассчитывать на поддержку государства. Об этом 11 августа сообщил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они могут рассчитывать на поддержку российских властей и создание комфортных условий для развития бизнеса на нашем рынке», — заявил в беседе с РИА Новости дипломат.

Биричевский отметил, что Россия по-прежнему остаётся привлекательным рынком для иностранных компаний. Так, по данным Bloomberg, оставшиеся в России зарубежные компании значительно увеличили свою прибыль на конец 2022 года. По его мнению, это связано не только с понизившейся конкуренцией на рынке, но и с сохраняющейся свободой предпринимательства в России.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что западные страны различными манипуляциями вынуждают собственных предпринимателей покидать российский рынок. При этом, подчеркнул он, иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации многие иностранные компании приняли решение уйти из России. Также на их решение повлияли и антироссийские санкции. При этом целый ряд компаний продолжил свою деятельность. Так, сеть магазинов одежды Maag сообщила, что планирует продолжать бизнес в стране без сокращения количества магазинов.

В апреле стало известно, что магазины ушедшей из России Inditex, владеющей брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другими, откроются под новыми названиями. Тогда в пресс-службе Минпромторга заявили, что это будут Maag, Dub, Ecru и Vilet. На тот момент все магазины были готовы к запуску.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что крупные западные компании не хотят уводить свой бизнес из России, несмотря на санкции. По его словам, ко многим пришло понимание, что российская экономика всё равно останется частью общемировой.

Глава венгерского правительства добавил, что 88% фармацевтических, 79% горнодобывающих, 70% энергетических и 77% других европейских промышленных компаний, работавших в России в начале 2022 года, никуда не ушли.