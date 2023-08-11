Москва, 11 августа, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Московский завод «Шлифовальные станки» (входит в холдинг «СТАН») представил новый многофункциональный шлифовальный станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Станок предназначен для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На московском заводе «Шлифовальные станки»

«Развитие станкостроения — один из важнейших факторов модернизации отечественной промышленности, и столичные предприятия отрасли занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке станочной продукции», — пояснил Овчинский. Пластины, обработанные станком, используются в качестве сменных элементов в токарных, фрезерных и сверлильных станках, в том числе с числовым программным управлением. «Применение таких пластин в металлообработке позволяет значительно сократить издержки производства», — отметил Овчинский.

Шлифовальный центр оснащен встроенным роботом-манипулятором, который выполняет загрузку и разгрузку заготовок, а также перемещение деталей в процессе обработки. Использование робота позволяет сократить время перенастройки между операциями и повысить эффективность работы. Кроме того, в устройство интегрирована продвинутая система управления, которая позволяет оперативно контролировать процесс шлифования и корректировать его параметры в автоматическом режиме.

Станок был впервые представлен в мае на международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности — Металлообработка 2023» в Москве.

Холдинг «СТАН» — российский разработчик современных станков с числовым программным управлением для высокотехнологичных отраслей промышленности. Компания выпускает портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. В холдинг входят пять промышленных предприятий и конструкторских бюро в пяти регионах страны.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно в городе открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие производства в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и помощи со стороны города. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами.