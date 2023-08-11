Рабочий посёлок Чегдомын, Хабаровский край, 11 августа, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Три ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» были обнаружены специалистами на расстоянии 28 километров от поселения Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Об этом 11 августа сообщил губернатор региона Михаил Дегтярёв в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Ступени приземлились в 28 км от посёлка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвёртой будут продолжены», — написал он.

Дегтярёв уточнил, что в данный момент к месту обнаружения упавших ступеней вылетает группа экологов, которые произведут забор проб и направят их в лабораторию.

Губернатор региона уточнил, что эвакуированные за час до старта ракеты жители Шахтинска уже возвратились в своих дома.

Как сообщало ИА Регнум, ракета-носитель «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» успешно стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск. Через девять минут разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.

Ещё через час станция произвела отделение от разгонного блока и направилась к Луне. Специалисты Роскосмоса взяли под контроль управление автоматической станцией «Луна-25» после её отделения от разгонного блока.

После этого глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что полёт следующей российской автоматической станции «Луна-26» должен состояться в 2027 году. Он уточнил, что в 2027 году планируется запустить к естественному спутнику Земли «Луну-27», а «Луну-28» — примерно в 2030 году или после.