Соледар, ДНР, 11 августа, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Украинские войска продолжают попытки контратаковать позиции российских бойцов под Соледаром (ДНР), заявил журналистам доброволец диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным Док.

РИА Новости

«Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая», — рассказал доброволец, которого цитирует РИА Новости.

Док отметил, что ВСУ применяют на этом участке фронта различное вооружение, включая ствольную и реактивную артиллерию.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля появилась информация о том, что под Соледаром (ДНР) военнослужащие Вооружённых сил России отразили атаку украинских войск, уничтожив две бронемашины противника. Кроме того, они смогли ликвидировать большую часть живой силы ВСУ, участвовавшей в попытке наступления.

8 августа командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным Амиго заявил, что российские добровольцы в течение двух месяцев отразили в районе Соледара (ДНР) примерно 40 атак со стороны украинской армии. Он также уточнил, что ВСУ несут существенные потери в безуспешных попытках контратаковать позиции российских войск на этом участке боевых действий.

Вооружённые силы России полностью освободили Соледар 12 января 2023 года. Город оказался практически полностью разрушен в результате боев.