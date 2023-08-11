Уссурийск, Приморский край, 11 августа, 2023, 08:32 — ИА Регнум. На одной из улиц Уссурийска в луже нашли тело женщины без признаков насильственной смерти. Об этом 11 августа рассказали в пресс-службе минздрава Приморья.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Прохожие вызвали скорую. Причина вызова — в луже женщина, предварительно — без дыхания», — привело слова представителя пресс-службы РИА Новости.

На место вызвали сотрудников полиции, и приехавшие по вызову медики констатировали факт смерти.

«Признаков насильственных действий на теле предварительно не обнаружено, к реанимации не было показаний», — добавили в пресс-службе.

Также в региональном минздраве уточнили, что обстоятельства смерти пока остаются невыясненными, и добавили, что причину смерти женщины установит вскрытие.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа жильцы коммунальной квартиры в Санкт-Петербурге нашли тела мужчины и женщины. Как установили правоохранители, перед смертью погибшие употребляли запрещённые вещества.

В начале мая в Санкт-Петербурге нашли мёртвой пропавшую в декабре 2022 года 19-летнюю студентку СПбГУ. Девушка ушла 26 декабря в Петергофе в неизвестном направлении и перестала выходить на связь.