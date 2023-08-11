Киев, 11 августа, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Украинские власти изучают идею отмены безвизового режима с Израилем из-за «пророссийской позиции», которую якобы заняло израильское правительство, сообщила газета Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, Киев обвиняет Израиль в «систематических недружественных действиях» по отношению к Украине. Украинские чиновники также рассматривают вариант исключения израильской стороны из встреч в формате «Рамштайн», на которых обсуждаются поставки вооружения для ВСУ.

Помимо этого, в Киеве недовольны тем, что Израиль отказывается высылать военную помощь украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что у границ Израиля стало появляться оружие, которое Запад передавал Украине. Он назвал это одной из причин отказа страны оказывать военную помощь Киеву.

25 июня посольство Украины в Израиле обвинило израильские власти в том, что они выбрали путь тесного сотрудничества с Россией. Дипмиссия призвала власти еврейского государства изменить свою позицию и поддержать Киев поставками военной помощи.

В свою очередь израильский министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что Израиль поддерживает Украину и оказывает украинской стороне гуманитарную помощь, находясь на «правильной стороне истории».