Варшава, 11 августа, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Переброска польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну. Об этом 10 августа заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Политик назвал безумием отправку Польшей десяти тысяч солдат к границе с Белоруссией. Филиппо напомнил, что по правилам НАТО и Евросоюза, если Польша вступит в войну, то другие страны — союзники по объединениям обязаны последовать за ней.

«Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!» — призвал Филиппо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на границе с Белоруссией Вооружённые силы Польши планируют разместить 10 тысяч военнослужащих. Из них четыре тысячи для непосредственного поддержания погранохраны, шесть тысяч — в регионе.

Власти Польши усилили контроль на границе с Белоруссией 25 июня, в том числе за счёт задействования разведчиков и военных. Как пояснил премьер-министр Матеуш Моравецкий, такие меры приняты из опасений каких-либо непредсказуемых ситуаций.

В начале июля на границу с Белоруссией Польша отправила 500 полицейских, объяснив это напряжённой ситуацией. Менее недели спустя туда перебросили ещё тысячу военных и две сотни единиц техники.

Первого августа польское правительство заявило, что два белорусских вертолёта нарушили воздушную границу Польши. В этой связи Варшава решила ещё увеличить количество войск на границе.