Киев, 11 августа, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Украина как страна, которой в конце прошлого века досталась мощная экономика, лишилась будущего из-за неверного вектора развития, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Моё убеждение, что у Украины как страны будущего нет. Она не состоялась. Шанс был — в 1991 году был уникальный шанс. Украине досталась мощнейшая экономика, мощнейшая промышленность», — рассказал врио губернатора.

По его словам, если бы власти Украины отказались от пути европейской интеграции и выбрали сотрудничество с Россией, то промышленность страны, в том числе ракетная и авиационная, работала бы в полную мощность.

«Сегодня у Украины шансов нет. И люди, живущие в Запорожской области, уже не связывают своё будущее с Украиной», — заключил Балицкий.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдумов, которые также прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее Балицкий в интервью РИА Новости сообщил, что в сентябре встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи он намерен обратиться к российскому лидеру с просьбой о поддержке на предстоящих губернаторских выборах.