Горно-Алтайск, 11 августа, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Тело двухлетнего мальчика найдено в реке Мульта в Республике Алтай. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Купаться запрещено!

По предварительной информации, 22-летняя жительница села Мульта 10 августа около 17:13 по местному времени (13:13 мск) пошла купаться и оставила своего двухлетнего сына на берегу. Во время купания женщина увидела, что ребёнок находится в реке и его уносит течением. Спасти ребёнка самостоятельно матери не удалось.

Были организованы поисково-спасательные работы с участием пожарных из села Усть-Кокса, сотрудников МВД, бригады скорой медицинской помощи и волонтеров. Было обследовано 1,6 км русла реки Мульта от места происшествия до слияния с рекой Катунь. Через час поисков тело ребенка было обнаружено на расстоянии около 700 метров от места происшествия и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое детей утонули во время купания на реке Ветлуге в Нижегородской области. Несколько детей купались 7 августа на реке Ветлуге в селе Макарий Варнавинского района Нижегородской области. Во время купания утонули двое подростков, 15 и 12 лет.

Также сообщалось, что семилетний ребёнок утонул в пруду в Санкт-Петербурге. Ребёнок решил охладиться в воде в жаркую погоду и захлебнулся.