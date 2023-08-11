Донецк, 11 августа, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил России поразили пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе населённого пункта Пречистовка (ДНР), сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Кроме того, по его словам, российские военные нанесли удары по живой силе противника еще на трёх участках фронта.

«Артиллерийским огнём поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Пречистовки», — сказал начальник пресс-центра, слова которого приводит РИА Новости.

Чехов также заявил, что в направлении Урожайного российским военным удалось отразить атаку ВСУ при поддержке артиллерии. В результате действий российских бойцов украинские военные понесли потери и отступили.

Помимо этого, в Новодаровке был уничтожен минометный расчёт противника, а в Новоивановке и Новоселке — поражены по одной буксируемой гаубице «Мста-Б». Чехов отметил, что российские военные применили самоходный миномёт «Тюльпан» и самоходную пушку «Малка» для уничтожения опорных пунктов ВСУ в районах Старомайорского и Угледара.

Глава пресс-центра добавил, на этом же направлении бойцы ВС России, используя зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и переносной ЗРК «Верба», поразили два украинских беспилотника самолетного типа «Фурия» и «Валькирия».

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные готовы к полноценному наступлению, но пока действуют в режиме активной обороны, поскольку на указанном этапе СВО это выгодно.

Ранее августа доброволец с позывным Шахтёр рассказал, что бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады взяли под свой контроль стратегически важный для ВСУ опорный пункт возле Марьинки (ДНР). Он уточнил, что военнослужащим пришлось идти на штурм Красногоровского вентиляционного ствола шахты «Трудовская».