Российские военные поразили пункт управления украинскими беспилотниками
Минобороны: российские военные поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Пречистовки
Донецк, 11 августа, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил России поразили пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе населённого пункта Пречистовка (ДНР), сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Кроме того, по его словам, российские военные нанесли удары по живой силе противника еще на трёх участках фронта.
«Артиллерийским огнём поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Пречистовки», — сказал начальник пресс-центра, слова которого приводит РИА Новости.
Чехов также заявил, что в направлении Урожайного российским военным удалось отразить атаку ВСУ при поддержке артиллерии. В результате действий российских бойцов украинские военные понесли потери и отступили.
Помимо этого, в Новодаровке был уничтожен минометный расчёт противника, а в Новоивановке и Новоселке — поражены по одной буксируемой гаубице «Мста-Б». Чехов отметил, что российские военные применили самоходный миномёт «Тюльпан» и самоходную пушку «Малка» для уничтожения опорных пунктов ВСУ в районах Старомайорского и Угледара.
Глава пресс-центра добавил, на этом же направлении бойцы ВС России, используя зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и переносной ЗРК «Верба», поразили два украинских беспилотника самолетного типа «Фурия» и «Валькирия».
Как сообщало ИА Регнум, 10 августа советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные готовы к полноценному наступлению, но пока действуют в режиме активной обороны, поскольку на указанном этапе СВО это выгодно.
Ранее августа доброволец с позывным Шахтёр рассказал, что бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады взяли под свой контроль стратегически важный для ВСУ опорный пункт возле Марьинки (ДНР). Он уточнил, что военнослужащим пришлось идти на штурм Красногоровского вентиляционного ствола шахты «Трудовская».