Вашингтон, 11 августа, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Очередной запрос американской администрации, направленный в Конгресс США по поводу предоставления Украине дополнительной помощи, не отразится на ситуации вокруг специальной военной операции и не приведет к поражению России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в своём комментарии для прессы. Ответ дипломата опубликовали в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

Так он оценил решение главы Белого дома Джо Байдена запросить для Киева новый пакет финансовой поддержки, в том числе и на военные нужды.

Антонов подчеркнул, что такими действиями США лишь затягивают конфликт. Посол напомнил, что Вашингтон маниакально стремится нанести России стратегическое поражения.

Дипломат отметил, что подобные намерения Вашингтона обречены на провал. По словам Антонова, даже внутри США растут сомнения по поводу того, что ВСУ смогут успешно завершить своё контрнаступление.

Кроме того, он добавил, что всё больше американских граждан выражают свой неприятие политики США по поддержке Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа агентство Reuters распространило информацию о том, что Джо Байден запросил у Конгресса США $40 млрд. При этом $24 млрд из этой суммы американская администрация планирует направить Киеву, что превышает остальные средства в размере $16 млрд, которые Белый дом решил использовать для решения внутренних проблем в Соединённых Штатах.

Конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар призвал Байдена перестать отдавать бюджетные средства Украине и задействовать их на финансирование внутри США.