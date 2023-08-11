Магадан, 11 августа, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Процессуальную проверку начали следователи после гибели в реанимации мужчины, пострадавшего от нападения собак в Магадане. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Магаданской области.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собаки

«Житель Магадана, пострадавший от нападения стаи собак, скончался в реанимационном отделении магаданской областной больницы, не приходя в сознание. Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинского исследования. Процессуальная проверка происшествия проводится следственным отделом по городу Магадану СУ СК России», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, нападение собак на мужчину произошло в ночь на 9 августа во дворе одного из домов на площади Горького в Магадане. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии, ему проводили искусственную вентиляцию лёгких.

В связи с произошедшим мэр города Юрий Гришан дал поручение профильным ведомствам, ответственным за патрулирование территории для отлова безнадзорных животных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что поправки в закон об ответственном обращении с животными подготовил комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Предлагается наделить владельцев домашних животных дополнительными обязательствами по разведению, содержанию и маркировке животных.

Кроме того, Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о безнадзорных животных, в котором запрещён самовыгул кошек и собак.