Вашингтон, 11 августа, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки нарастили объёмы производства 155-миллиметровых снарядов для Вооружённых сил Украины до 24 тыс. единиц в месяц, заявил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тысяч», — сказал Райдер.

По словам представителя Пентагона, к концу следующего года США рассчитывают увеличить выпуск до 80 тысяч единиц боеприпасов в месяц. Он также напомнил, что Вашингтон уже передал Киеву более двух миллионов артиллерийских снарядов натовского калибра.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель минобороны США Патрик Райдер заявил, что оборонное ведомство пока ещё не приняло решения о предоставлении Украине танковых боеприпасов, в том числе с обеднённым ураном. Он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву необходимое содействие.