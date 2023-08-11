Стокгольм, 11 августа, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Переизбрание бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на второй президентский срок может привести к распаду Североатлантического альянса, заявил шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву.

Трамп

По словам эксперта, в период своего правления экс-президент почти уничтожил НАТО и хотел вывести США из этого военного блока. Кроме того, Ослунд напомнил о недавнем высказывании бывшего советника Трампа Джона Болтона, который выразил уверенность, что НАТО развалится, если бывший американский лидер выиграет на новых выборах.

Дипломат также считает Трампа угрозой для безопасности «всего Запада». Эксперт отметил, что бывший глава Белого дома никогда не высказывался плохо по поводу российского лидера Владимира Путина и якобы действует в его интересах.

Он также назвал ошибочной позицию прибалтийских стран и Польши, которые пытаются заявить, что США всегда на их стороне вне зависимости от американского руководства.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа против Дональда Трампа выдвинули обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года. 3 августа его вызвали в федеральный суд.

Политику предъявили обвинения по четырём пунктам. В штабе республиканца заявили, что эти через эти обвинения действующая администрация США пытается повлиять на будущие выборы.