Мелитополь, 11 августа, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в сентябре состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, во время которой он намерен попросить о поддержке на предстоящих губернаторских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

«Сейчас идёт как раз обсуждение… я буду встречаться сначала с руководством внутренней политики — с Сергеем Владиленовичем Кириенко. Мы обсудим основные вопросы, которые мы будем обсуждать у президента», — рассказал Балицкий в интервью РИА Новости.

Врио губернатора Запорожской области добавил, что на встрече с главой государства попросит поддержки на выборах губернатора, которые пройдут в сентябре. Он заверил, что регион с точки зрения обеспечения безопасности готов к проведению выборов.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Общественная палата России и политические партии будут совместно вести подготовку наблюдателей и контроль за всеми формами и этапами голосования в ходе сентябрьских выборов. Соглашение подписали «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Коммунисты России», «Родина» и другие политические партии.