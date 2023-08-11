Москва, 11 августа, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Мобильное приложение сервиса объявлений «Авито» вновь стало доступным в магазине Google Play, предлагающим программы для устройств с операционной системой Android. Об этом сообщили в пресс-службе компании владеющей сервисом.

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«Всё, заработало. Нас вернули в Google Play», — говорится в сообщении.

Как утверждают в компании, исчезновение программы с площадки произошло по технической причине. Google увидел нарушение правил публикации в интеграции приложения со сторонним сервисом и удалил программу.

«Авито» отправило в магазин исправленную версию приложения и ожидало публикации приложения для публичного доступа. При этом в App Store приложение никуда не пропадало.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля из Google Play пропало приложение российского сотового оператора «Мегафон». 1 августа Google Play удалил мобильное приложение «Тинькофф Банка».

Вместе с тем другие два других приложения компании — «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» — оставались доступными для загрузки. Перед удалением власти Канады ввели в отношении «Тинькофф банка» санкции.